‘Hybrid Thulium Lazer Teknolojisi’ ile sağlığına kavuştu

76 yaşındaki İsa Keser, prostat hastalığıyla 17 yıldır mücadele ediyordu. Klasik prostat ameliyatlarından sonra meydana gelen ağrı ve kanamalardan dolayı uzun yıllar ameliyat olmaktan uzak duran İsa Keser, "Prostat ameliyatımın bu kadar kolay olacağını bilmiyordum. Yaklaşık bir saat içerisinde, uyanık bir şekilde ameliyatım gerçekleşti. Ameliyatımdan bir gün sonra ise taburcu oluyorum. Ne ağrım ve ne de kanamam var. 76 yaşındayım ve hayatımda ilk defa ameliyat oldum. Ameliyat korkumu bu yaşımda yenmiş oldum. Sağlığıma kavuşmamda emeği geçen tüm sağlık ekibine teşekkür ediyorum" dedi.



YAN ETKİSİ DE YOK

Hem prostat hem de mesane kanserlerinde kullanılmaya başlanan Hybrid Thulium Lazer teknolojisi hakkında bilgi veren İEÜ Medical Park Hastanesi Üroloji Kliniği'nden Doç. Dr. Hakan Öztürk, "Hastamız uzun yıllar ilaç tedavisi görmüş ve prostatı büyümeye devam etmiş. Bize müracaat ettiğinde prostatı 75 grama ulaşmıştı. Hybrid Thulium Lazer teknolojisini kullanarak hastamızı ameliyat ettik. Thulium lazer ameliyatlarından sonra kanama hemen hemen hiç olmadığı gibi, idrar kaçırma gibi bir yan etkisi de yok. Lazer cihazının kan damarlarına doğrudan etkisi nedeniyle kanama gerçekleşmeden doku içerisinde pıhtılaşmayı sağladığı için kanama olmuyor" diye konuştu. Hybrid Thulium Lazer teknolojisinin son yıllarda HoLEP sisteminin üzerine geliştirildiğini belirten Doç. Dr. Öztürk, "HoLEP sisteminde sadece doku çıkarılırken, bu teknolojide hem doku çıkarma hem de doku buharlaştırması yaparak iki farklı etki mekanizması ile prostat cerrahisi yapabiliyoruz. Hybrid denilmesinin nedeni her iki sistemi birden aynı anda kullanabiliyor olmasıdır. Bu teknolojide kanama HoLEP'e göre neredeyse minimal düzeydedir. HoLEP sisteminde cerrahinin başarılı olabilmesi için prostat ağırlığının minimum 60 gr (cc)'nin üzerinde olması gerekiyordu. Bu teknolojide prostatın büyüklüğünün önemi kalmadı. Ayrıca minimal invaziv cerrahi adı verilen ve 40 cc prostat hacminde daha düşük prostat büyümesine sahip olan hastalar için TUİP adındaki insizyon ameliyatı da bu teknoloji ile mümkün. Bunun avantajı kırklı yaşlarda prostat cerrahisi gerektiren hastalarda ejekülasyon (boşalma fonksiyonlarının) yüzde 90 oranında korunabiliyor olmasıdır. Geleneksel yöntemlerde boşalma fonksiyonları maalesef korunamamakta" dedi.

TEKRARLAMA RİSKİ ORTADAN KALKIYOR

HYBRID Thulium Lazer ile prostatın tamamının çıkarıldığını ve bu nedenle tekrarlama riskinin olmadığını söyleyen Doç. Dr. Öztürk, "Yöntem her yaş gurubundan hasta için kullanılabiliyor. Lazer enerjisinin dokular üzerinde az hasar bıraktığından dolayı ereksiyonda rol oynayan sinirsel yapılar da hasar almıyor ve ameliyat sonrası ereksiyon kalitesinde de bir düşüş olmuyor. Ayrıca prostatın tamamı çıkarıldığı için daha doğru patoloji sonucu ve evreleme avantajı sunuyor" dedi.