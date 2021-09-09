Kahraman baba - oğul Ali Çavuş ve Onbaşı Mehmet

1912'de Balkan Savaşı patlak verdiğinde Çetmili Ali Çavuş savaşa katılmak üzre evinden çıktığında geride bıraktığı oğlu mehmet henüz 8 yaşındadır. Ali Çavuş Balkan Savaşları'ndan sonra takip eden yıllar içinde sırasıyla, Galiçya, Hicaz, Yemen ve Kafkasya'da cepheden cepheye koşarak 11 yıl köyünden ve ailesinden uzak kalmış, Milli Mücadele başlayınca da Doğu Cephesi'nden Kurtuluş Savaşı'na koşmuştur.



HEMEN ORDUYA YAZILDI

Bu geçen 11 yıl boyunca Mehmet büyümüş, yağız bir delikanlı olmuş, o da babası gibi Milli Mücadele'ye katılmak için orduya yazılmıştı. Baba ve oğulun yolları nihayet cephede kesişir. Dumlupınar'da Başkomutanlık Meydan Savaşı'nda 19 yaşındaki alay sancaktarı Mehmet Onbaşı ile Ali Çavuş karşılaşırlar. Birbirlerine sarılıp hasret giderirler. Lakin bu sevinç ve bu kavuşma, hasret giderme bir hayli kısa sürer. Kavuşmanın sabahında, 31 Ağustos'taki süngü hücumunda Çetmilli Ali Çavuş şehit olur.



BİRBİRLERİNE KAVUŞTULAR

Onbaşı mehmet, babası ile bir kez daha gurur duymuştur. Babasının şehit olmasının üzerinden henüz birkaç gün geçmişken Onbaşı Mehmet de 9 Eylül'de İzmir'e doğru yürüyen birliklerimizin içinde şehit düşer. Böylece baba ve oğul, ikisi de şehit olarak birbirlerine kavuşmuş olurlar.





Kütahya Dumlupınar Şehitliği'nde baba ve oğlunu tasvir eden bir anıt heykel bulunuyor.