BİLBAO, Jeju ve Buenos Aires'in ardından dördüncüsüne İzmir'in ev sahipliğini yapmaya hak kazandığı Dünya Belediyeler Birliği (UCLG) Kültür Zirvesi bugün başlıyor. Zirve'de 346'sı çevrim içi olmak üzere toplam 864 konuşmacı ve katılımcı yer alacak. 9-11 Eylül tarihleri arasında üç gün sürecek ve "Kültür: Geleceğimizi Kurarken" temasıyla düzenlenen zirvede 65 ülkeden kültür üreticileri buluşacak.
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