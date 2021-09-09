  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir MSB'den 9 Eylül paylaşımı

MSB'den 9 Eylül paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 9 Eylül İzmir'in kurtuluş yıl dönümünü özel video ile kutladı. Görüntülerde, Hükümet Konağı önünde toplanarak sevgi gösterisinde bulunan İzmir halkını selamlayan Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında önemli rol oynayan komutanları da tebrik ediyor.

MSB’den 9 Eylül paylaşımı
AA

09.09.2021, 10:32

MSB'nin sosyal medya hesaplarından İzmir'in kurtuluş yıl dönümü nedeniyle 1 dakika 54 saniyelik bir video paylaşıldı. Tamamıyla Kurtuluş Savaşı döneminde çekilmiş tarihi görüntülerden oluşan videoda, Türk askerinin İzmir'e girişi yer alıyor.

Esir alınan düşman kuvvetlerinin yanı sıra, kaçanların şehri yakıp yıktığı görüntülerin de yer aldığı videoda, Türk askerinin hükümet konağını ele geçirmesi de bulunuyor.

Süvari birliklerinin kordondan geçişi ve hükümet konağındaki Yunan bayrağının indirilerek Türk bayrağının asılması sonrasında ise Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün gelişi yer alıyor.

Görüntülerde, Hükümet Konağı önünde toplanarak sevgi gösterisinde bulunan İzmir halkını selamlayan Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında önemli rol oynayan komutanları da tebrik ediyor.

Görüntüler, "Kurtuluş destanının son noktası" yazısıyla tamamlanıyor.

MSB tarafından yapılan paylaşımda, "İzmir Hükümet Konağına şanlı sancağımızın asıldığı, düşmanın denize dökülerek Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonuçlandırıldığı 9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Kurtuluş Mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." ifadelerine de yer veriliyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

MSB'den 9 Eylül paylaşımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.