Haberler İzmir Şanlı zafer 99 yaşında

Şanlı zafer 99 yaşında

15 Mayıs 1919 sabahı, Yunanistan emperyalist batılı devletlerin desteğiyle güzel İzmir’i işgal etti. Zulüm ve acılarla dolu geçen üç buçuk yılın ardından kent kurtarıldı. Türk süvarileri yas çeken İzmir halkının sevinç gözyaşları arasında 9 Eylül 1922’de İzmir’e girdi, Vilayet Konağı balkonundaki direğe Türk Bayrağı çekildi...

9.9.2021