Şanlı zafer 99 yaşında

Bugün 9 Eylül.. İzmir'in kurtulduğu şanlı gün.. Unutulmaması unutturulmaması gereken bir gün. Gazi Mustafa Kemal Paşa kumandasındaki Türk süvarileri 9 Eylül 1922 günü, gün ağarırken doludizgin ve yalın kılıç İzmir'e girerek, şehri bozgun halinde kaçan Yunan kuvvetlerinden temizlediler. Artık, tüm Anadolu düşman çizmesinden kurtulmuştu! Kara günler Osmanlı'nın yakasını bırakmıyordu. Birinci Dünya Savaşı sonunda İtilaf Devletleri, Osmanlı Devleti ile 30 Ekim 1918'de Mondros Ateşkes Antlaşması'nı imzaladılar ve bu anlaşmaya dayanarak Anadolu'yu işgale başladılar. Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı'nda yenilmişti. Toprakları paylaşılıyordu...
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