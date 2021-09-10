‘Bir asır önceki hüsranınızı unutmayın’

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İzmir'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın da katıldığı, "Adalar Denizi ve Yunanistan ile Komşuluk İlişkileri Sorunları Sempozyumu"nda önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin terörle mücadelesi, Libyalı ve Azerbaycanlı kardeşlerine haklı davalarında destekleri devam ederken, komşusu ve NATO müttefiki Yunanistan ile bazı sorunlar yaşadığına dikkati çeken Akar, "Yunanistan ile kıta sahanlığı, karasularının genişliği, hava sahası, FIR hattı, arama kurtarma sahasına yönelik ihtilaflar, Gayri Askeri Statüdeki Adaların silahsızlık statüsünün ihlali, Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve KKTC'nin hak ve menfaatlerini göz ardı eden iddialar, provokatif silahlanma girişimleri ve diğer provokatif faaliyetler, Batı Trakya Türklerinin haklarını kısıtlayıcı uygulamalar ve terör örgütlerine verdikleri destek konularında sorunlar yaşıyoruz. Bunlara düzensiz göçten kaynaklı anlaşmazlıklar ve FRONTEX meselesi de eklenmiş durumda. Maalesef Yunan muhataplarımız her türlü saldırgan eylem ve söylemde bulunmayı ısrarla sürdürüyor" dedi.



EGE'DEKİ HAKSIZ İDDİALAR

Kıta sahanlığı, karasuları, hava sahası ve FIR hattı sorunlarının birbirleriyle bağlantılı olduğunu nitelendiren Akar, "Ege Denizi'nin tamamı üzerinde haksız iddialarda bulunuyorlar. Hava sahasının sınırı karasuları sınırlarını aşamaz. Ancak Yunanistan, karasuları genişliği 6 mil olmasına karşın 10 mil hava sahası olduğunu iddia etmektedir. Uluslararası hukukta böyle bir uygulama söz konusu değil. Yunanistan hukuk tanımaz tavrını sürdürüyor, NATO ve üçüncü taraf ülkelerini de kendi iddialarına alet etmeye çalışıyor. Doğu Akdeniz'de de KKTC'nin Kıbrıs adasının etrafındaki doğal zenginliklerin paydaşı ve hak sahibi olduğunu herkesin çok iyi anlaması gereklidir. KKTC'nin ruhsat verdiği ve kendi deniz yetki alanlarımızda bulunan bölgelerdeki faaliyetlerimiz sürecektir" ifadelerini kullandı.



'HATIRLATMAKTA FAYDA VAR'

Bazı Yunan siyasilerin kuzu postuna bürünerek sahte gündemler oluşturduğunu da kaydeden Bakan Akar, "Bir hususu hatırlamakta yarar var. Bugün, yani 9 Eylül, Yunan macerasının bittiği günün yıl dönümüdür. Bu vesileyle bir asır önce girişilen maceranın bedelinin ne kadar ağır olduğu unutulmamalı, hüsranla sonuçlanacak yeni maceralar peşinde koşulmamalıdır. İçten temennimiz, Türk ve Yunan halklarının barış, güven, istikrar ve refah içinde yaşamasıdır" dedi. Sempozyuma KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de katıldı.

RUM KESİMİ'NE ATATÜRK TEPKİSİ

Bakan Akar, Rum Kesimi'nde Atatürk'ün anlatıldığı kitabın sayfasının yırtılması skandalını da değerlendirdi. "Bu çarpık ve düşmanca zihniyetin yeni bir örneğidir" diyen Akar, "Bu olay, kimlerle ve nelerle uğraştığımızı açıkça göstermektedir. Şiddetle reddediyor, şiddetle kınıyoruz. Gerçekten pes doğrusu" ifadesini kullandı.