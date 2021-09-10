İzmir esnafı Ahilik Haftası’na hazır

Ahilik Haftası'nın bu sene 13-19 Eylül tarihleri arasında kutlanacağını belirten İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu, "Bu hafta esnaf sanatkarların bin yıllık geleneği ve Ahilik öğretilerini topluma benimsetmeyi, genç nesile aktarmayı hedefliyoruz. Pandemi nedeniyle geçen yıl yapamadığımız etkinlikleri önümüzdeki hafta merkezde, Bayraklı'da ve Kiraz'da coşkulu bir şekilde gerçekleştireceğiz" dedi.



ETKİNLİKLER DÜZENLENECEK

Etkinliklerin pek çok kurum ile işbirliği altında planlandığını kaydeden Mutlu, "Ahilik Haftası İl Kutlama Komitesi tarafından belirlenen program çerçevesinde düzenlenecek etkinliklerle gerçekleştirilecektir. 3.08.2008 tarih, 26966 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Ahilik Haftası Kutlamaları Yönetmeliği' doğrultusunda, İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Ticaret İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Bölge Birliği, İzmir Kalkınma Ajansı ve üniversite temsilcilerinden oluşan komite tarafından yapılan çalışmalarla hafta etkinlikleri belirlenmiştir" diye konuştu.



İZMİRLİLERİ DAVET ETTİ

COVİD 19 salgınından olumsuz yönde en fazla esnaf sanatkarların etkilendiğine de dikkat çeken Başkan Mutlu, sözlerini şöyle sürdürdü: 'Tedbirler nedeniyle üyelerimiz işsiz kaldı, kepenk indirdi, geçim sıkıntısına düştü. Onların sıkıntılarını minimum seviyeye düşürmek, zor süreçte daha fazla katkı koymak amacıyla çalışmalar yapıyoruz. 2021 yılında Ahilik etkinliklerini kutlarken bu duygu ve düşünceleri taşıyor, Ahi öğretilerini tanıtırken aynı zamanda esnaf sanatkarların durumunu kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz. Etkinliklerimize tüm İzmirliler davetlidir. İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, geçmişten beri süregelen bu kültürü topluma anlatmayı, hatırlatmayı bir görev olarak kabul etmektedir.'

AHİ EVRAN YILI

2021 yılının Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Ahi Evran Yılı' olarak ilan edildiğini hatırlatan Mutlu, "Ahi Evranı anma yılı ayrıca UNESCO tarafından da kutlama yıldönümü programına alınmış, böylece yurt genelinde ve yurt dışında etkinlikler düzenlenmesine karar verilmiştir" diye konuştu.



İLK GÜNÜN ETKİNLİKLERİ

■ 1. GÜN PROGRAMI (14 Eylül 2021 Salı)

● 10.00-10.30: Atatürk Anıtı'na Çelenk Sunma ve Açılış Töreni

● Yer: Cumhuriyet Meydanı

● 11.00-12.00: Makam Ziyaretleri (İzmir Valisi ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı)

● 13.30-15.15: ŞED KUŞATMA TÖRENİ (Protokol Konuşmaları, İlin Ahisi/Kalfası/Çırağı'na Özel Kıyafetlerin Giydirilmesi ve Şed Kuşatma Sinevizyon Gösterisi, Ahilik Yarışması ödüllerinin verilmesi, Genç Ahiler Projesi Ödül Töreni)

● Yer: Birlik Plaza 4.Kat

AHİLİK NEDİR?

Ahiliğin, sanatın, ticaretin ve mesleğin olgun kişilik, güzel ahlak ve doğrulukla yoğrulmasını öngören bir esnaf geleneği olduğunu ifade eden Mutlu, "Ahilik dürüstlüğü, iyi ahlakı, bilimi ve eğitimi esas alır. Ahilik kaliteli üretmek, doğru tartmak, tüketiciye saygı göstermek demektir. Ahiler siftah yapınca müşterisini komşusuna yönlendirir, orta sandıkları marifetiyle ihtiyaç sahiplerine destek olurlardı. Ahi teşkilatları Selçuklulardan Osmanlı İmparatorluğu'na değin devlet ve toplum yaşamına yön vermiş, bugünkü sivil toplum örgütlerinin, meslek kuruluşlarının da temelini oluşturmuşlardır. Devlet teşkilatlanmalarına da örnek olan Ahi Teşkilatı, Orhan Bey ve oğlu 1. Murat gibi pek çok devlet yöneticisini Ocağı'ndan yetiştirmiştir. Özetle Ahilik, içinde bulunduğumuz çağın şartlarında unuttuğumuz, ama sıkı sıkıya sarılmamız gereken değerleri bize hatırlatan bir esnaf geleneğidir" dedi.