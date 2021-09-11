AK Partili Kaya’dan Konak’a okul müjdesi

İZMİR'DE düzenlediği programlarla sahadaki çalışmalarını sürdüren AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya'nın son durağı Konak ilçesi oldu. Programına ilk olarak İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ziyaretiyle başlayan Kaya, esnaf camiasının temsilcileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Ardından Güzelyalı'ya geçen Kaya, Güzelyalı Mahallesi Muhtarlığı'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Çankaya ve Göztepe muhtarlıklarını da ziyaret eden Kaya, Göztepe'de esnafla buluştu.

'HIZLICA TAMAMLANACAKAK'

AK Partili Kaya, vatandaşların depreme dayanıksız olmasından dolayı boşaltılan İzmir'in simge okullarından Misak-ı Milli Ortaokulu'nun yerine yapılacak yeni binanın hızlandırılması talepleri üzerine yetkililerle görüştü. Problemin giderilmesini sağlayan Kaya, yatırım programında yer alan 24 derslikli okulun inşaatının hızlıca tamamlanacağını müjdeledi.

Konak'taki eğitim yatırımlarından da söz eden Kaya, son bir yılda yapımı tamamlanan, inşaatı devam eden, ihalesi yapılan ve yatırım programına alınan 16 okul olduğunu belirtti. Bunun dışında Hasan Sağlam Öğretmenevi'nin de yatırım programına alındığını belirten Kaya, "Yeni okul binalarımız, depreme dayanıklı, modern, engelli erişimine uygun şekilde tasarlanıyor" şeklinde konuştu.

SOYER İZMİR'İN KOKUSUNU ÇIKARDI

ATİLLA Kaya, Göztepe ve Güzelyalı'da gerçekleştirdiği esnaf ziyaretlerinde vatandaşların yerel yönetimlerden şikayetlerini dinledi. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Göztepe'nin ortasına foseptik çukuru kazdığını hatırlatan Kaya, "Göztepe ve Güzelyalı'da alt yapı ve kanalizasyon yok. CHP'li Soyer yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, bu çağda vidanjör ve foseptik çukuru gibi ilkel yöntemlerle atık yönetimi yapmaya çalışıyor. İzmir'in kokusunu çıkardılar. İnsanların dayanacak gücü kalmadı. Bu kadar beceriksizlik olmaz" dedi.