Tabanca imalathanesine yapılan baskında tarihi eser de bulundu

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, ilçeye bağlı Umurbey Mahallesi'nde bulunan bir adreste kurusıkıdan çevirme tabanca imal edildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekiplerin belirlenen adrese gerçekleştirdiği operasyonda, 5 adet kurusıkıdan çevirme tabanca, 6 adet şarjör, 9 adet işlem görmüş namlu, 2 adet kabza, 36 adet fişek, çok sayıda namlu açmak için kullanılan aparat ile 1 adet sürgü ele geçirildi.





ADRESTE TARİHİ ESER DE ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan, adreste yapılan arama sonucu polis ekipleri, tabanca ve tabanca imalatında kullanıldığı bilinen aparatların yanı sıra Bizans dönemine ait olduğu anlaşılan 2 adet de sikke ele geçirdi. Olayla ilgili şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.