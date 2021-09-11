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Haberler İzmir Tabanca imalathanesine yapılan baskında tarihi eser de bulundu

Tabanca imalathanesine yapılan baskında tarihi eser de bulundu

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, kurusıkıdan çevirme tabanca yaptığı tespit edilen bir şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Arama yapılan adreste, çok sayıda silah ve aparatın yanı sıra 2 adet de tarihi eser ele geçirildi.

Tabanca imalathanesine yapılan baskında tarihi eser de bulundu
İHA

11.09.2021, 11:06

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, ilçeye bağlı Umurbey Mahallesi'nde bulunan bir adreste kurusıkıdan çevirme tabanca imal edildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekiplerin belirlenen adrese gerçekleştirdiği operasyonda, 5 adet kurusıkıdan çevirme tabanca, 6 adet şarjör, 9 adet işlem görmüş namlu, 2 adet kabza, 36 adet fişek, çok sayıda namlu açmak için kullanılan aparat ile 1 adet sürgü ele geçirildi.



ADRESTE TARİHİ ESER DE ELE GEÇİRİLDİ
Öte yandan, adreste yapılan arama sonucu polis ekipleri, tabanca ve tabanca imalatında kullanıldığı bilinen aparatların yanı sıra Bizans dönemine ait olduğu anlaşılan 2 adet de sikke ele geçirdi. Olayla ilgili şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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