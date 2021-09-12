İzmir’de otomobille taksi çarpıştı

Kaza, saat 03.00 sıralarında Kozağaç Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, M.Ç. (22) idaresindeki 35 YN 608 plakalı Opel marka otomobil İsmail Sivri Bulvarı üzerinde seyir halindeyken, 217 Sokak'tan bulvara çıkan Mehmet Salih Aslan (34) yönetimindeki 35 T 6873 plakalı Dacia marka taksiyle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan taksi yan yatarken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis, 110 ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen 110 ekiplerince yan yatan aracın altında kalan sürücü bulunduğu yerden çıkarıldı. Ambulansa alınan ağır yaralı durumdaki taksi şoförü Mehmet Salih Aslan, kaldırıldığı Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Aslan'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.





Öte yandan, otomobil sürücüsü M.Ç., polislerce gözaltına alınarak emniyete götürülürken, bir süreliğine trafiğe kapanan yol, çekici vasıtası ile araçların bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.