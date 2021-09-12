İzmir’in semalarında helikopterli saygı duruşu

İZMİR'in kurtuluşunun 99. yıldönümü kutlamaları kapsamında İzmir Valiliği ve İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile düzenlenen havacılık gösterisi İzmir Airshow etkinliği, izleyenlere unutulmaz dakikalar yaşattı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ise ilk kez düzenlenen hava gösterisi İzmir Airshow etkinliğinin nefes kestiğini ve gökyüzünde İzmirlilere ayrı bir heyecan yaşattığını belirtti. Gündoğdu Meydanı'ndaki törenlerde İzmir'in Kurtuluş Günü etkinlikleri kapsamında Airshow hava araçları özel bir selamlama geçişi ve gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK de uçuş yaptı. Etkinlikler kapsamında S-70 ve T-129 ATAK ile 'Üzüm Salkımı' geçişi yaptı. Bu yıl ilk kez düzenlenen gösterilerde ülkemizin havadaki gücünün gözler önüne serildiğini söyleyen Vali Köşger, "Bu heyecanı Milli Savunma Bakanımız da paylaştı. Bu gösterilerin daha da özelini 100. yılda yapacağız" diye konuştu. ■ FATİH ŞENDİL