  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir’in semalarında helikopterli saygı duruşu

İzmir’in semalarında helikopterli saygı duruşu

Helikopterler, Cumhuriyet Meydanı’nda saygı duruşunda bulunan binlerce vatandaşla birlikte havada saygı duruşunda bulundular.

İzmir’in semalarında helikopterli saygı duruşu

12.9.2021

İZMİR'in kurtuluşunun 99. yıldönümü kutlamaları kapsamında İzmir Valiliği ve İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile düzenlenen havacılık gösterisi İzmir Airshow etkinliği, izleyenlere unutulmaz dakikalar yaşattı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ise ilk kez düzenlenen hava gösterisi İzmir Airshow etkinliğinin nefes kestiğini ve gökyüzünde İzmirlilere ayrı bir heyecan yaşattığını belirtti. Gündoğdu Meydanı'ndaki törenlerde İzmir'in Kurtuluş Günü etkinlikleri kapsamında Airshow hava araçları özel bir selamlama geçişi ve gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK de uçuş yaptı. Etkinlikler kapsamında S-70 ve T-129 ATAK ile 'Üzüm Salkımı' geçişi yaptı. Bu yıl ilk kez düzenlenen gösterilerde ülkemizin havadaki gücünün gözler önüne serildiğini söyleyen Vali Köşger, "Bu heyecanı Milli Savunma Bakanımız da paylaştı. Bu gösterilerin daha da özelini 100. yılda yapacağız" diye konuştu. ■ FATİH ŞENDİL

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir’in semalarında helikopterli saygı duruşu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.