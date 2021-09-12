Kanseri yenen avukat mücadelesini yazacak

İZMİR'DE yaşayan avukat Seda Gülmez Kurt (34), 2019 yılında lösemiye yakalandı, beyin kanaması geçirdi, görme yetisini büyük ölçüde yitirdi ama hayata tutundu ve mücadelesini kaleme almaya başladı. Bundan sonraki yaşamında en büyük hayalinin kitabını tamamlamak ve hastalığı nedeniyle umutsuzluğa kapılanlara ulaşmak olduğunu kaydeden Kurt, zaferini hayata bağlılığına ve mücadele azmine borçlu olduğunu, yeni hayatında da mutluluklarını ertelememeyi tercih ettiğini dile getirdi.

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