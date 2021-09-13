İzmir depreminde oğlunu ve annesini kaybetmişti! Genç kadından ağlatan paylaşım

İzmir'de geçen yılki 6.6 büyüklüğündeki depremde 2.5 yaşındaki oğlu Barlas Dal ile annesi Fatma Ateş'i kaybeden Yağmur Gürman'ın (28) sosyal medyadan yaptığı paylaşım okuyanları ağlattı. Depremin üzerinden yaklaşık bir yıl geçmesine rağmen genç kadın hala oğlunu ve annesini kaybetmenin üzüntüsünü ilk günkü gibi yaşıyor.

Okulların açılmasıyla herkesin çocuğu anaokuluna ve ilkokula başlarken, anaokulu gidecek çağdaki oğlunu okula giderken göremeyen genç kadın içinde bulunduğu duygusal durumu Muaz Coşkun Baylan'ın sözlerini sosyal medya hesabından paylaşarak anlatmaya çalıştı. Tek başına ayakları üzerinde durmaya çalışan Gürman paylaşımında, "Evet iyi değilim. Evet dokunsalar dökülecek gibiyim. Fakat sorumluluklarım var. Bir yanım cayır cayır yansa da diğer yanımla sulamam gereken bahçeler var. Ey hak sabrıma sabır kat. Bu öksüz başıma bu bükülmüş belime, bu yanmış içime, başka dert verme" şeklinde yazdı.

İzmir depreminde 32 vatandaşın ansızın enkaz altında kalarak can vermesine neden olan Emrah Apartmanı'nın enkazından çıkan kahreden ayrıntıyı tüm Türkiye'ye SABAH duyurmuştu. Türkiye'yi sarsan 6.6'lık depremde yıkılan ve en çok can kaybının olduğu binalardan olan Emrah Apartmanı'nda hayatını kaybeden Barlas ve anneannesinden acı bir detay ortaya çıkmıştı.

Tüm Türkiye'yi yasa boğan o günden anneanne Fatma Ateş ile kızı Yağmur Gürman(28) arasında depremden 14 dakika önce yapılan duygu yüklü, WhatsApp konuşmaları kalmıştı. Anneanne Ateş, 2.5 yaşındaki torunu Barlas'ı uyutmadan önce videosunu çekmiş ve Barlas videoda annesine hitaben "Seni çok seviyorum" demişti. Videoyu işyerinde izleyen anne Gürman, "Ben de onu. Aşkım benim" yanıtını verdikten sonra, anneanne Ateş, torununun fotoğrafını "Gözün yakışıklı görsün" diyerek attıktan sonra uyumuştu. Yağmur Gürman ile annesi ve oğlu arasındaki son konuşmalar depremden 12 dakika önce yaşanmıştı.

AĞLATAN PAYLAŞIM

Depremin üzerinden yaklaşık bir yıl geçmesine rağmen Yağmur Gürman (28) hala ilk günkü gibi annesini ve oğlunu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Tek başına ayakları üzerinde durmaya çalışan genç kadının paylaşımı okuyanları ağlattı. Okulların açılmasıyla herkesin çocuğu anaokuluna ve ilkokula başlarken, anaokulu gidecek çağdaki oğlunu okula giderken göremeyen Gürman paylaşımında, "Evet iyi değilim. Evet dokunsalar dökülecek gibiyim. Fakat sorumluluklarım var. Bir yanım cayır cayır yansa da diğer yanımla sulamam gereken bahçeler var. Ey hak sabrıma sabır kat. Bu öksüz başıma bu bükülmüş belime, bu yanmış içime, başka dert verme" şeklinde yazdığı görüldü.

Gürman, içinde bulunduğu duygusal durumu Muaz Coşkun Baylan'ın şiirini sosyal medya hesabından paylaşarak anlatmaya çalıştı.