  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de yayaya çarpıp ölümüne neden olan sürücü yakalandı

İzmir'de yayaya çarpıp ölümüne neden olan sürücü yakalandı

İzmir’in Karabağlar ilçesinde, otomobiliyle çarptığı yayanın ölümüne neden olan ve olay yerinden kaçan sürücü, polis ekiplerince kamera ve PTS kayıtlarının incelenmesi sonucu yakalandı. Şüpheli şahsın evine giden polisler Burak Y.’yi burada kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

İzmir’de yayaya çarpıp ölümüne neden olan sürücü yakalandı
İHA

13.09.2021, 22:35

Kaza, sabah saatlerinde Yeşillik Caddesi numara 554'ün önünde meydana geldi. İddiaya göre, Karabağlar istikametinden Gaziemir yönüne gitmekte olan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan şahsa çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce havalandıktan sonra yere düşen şahıs kanlar içerisinde kalırken, otomobil ise hızla olay yerinden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınan ağır yaralı durumdaki kişi kaldırıldığı Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden kişinin evsiz ve sokaklarda yaşadığı ileri sürülürken, yapılan incelemeler sonucunda cenazenin Sebayittin Çayırtepe'ye (60) ait olduğu tespit edildi. Savcının incelemesinin ardından Çayırtepe'nin cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



KAMERA VE PTS KAYITLARI İNCELENDİ
Olayın ardından kaçarak kayıplara karışan otomobil sürücüsünü yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlatan Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aracın geçiş güzergahı üzerinde bulunan Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu ile PTS (Plaka Tanıma Sistemi) kayıtlarını inceledi. İlk olarak aracın renk ve modelini tespit eden ekipler, ardından yaptıkları detaylı incelemeler sonucunda otomobilin plakasının 35 ASG 754 olduğunu belirledi.

YAKALANAN ŞÜPHELİ EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ
Bunun üzerine sistem üzerinden şüpheli şahsın Burak Y. (34) olduğu ve adresinin ise Menderes ilçesinde bulunduğunun tespiti üzerine ekipler harekete geçti. Adrese giden ekipler tarafından tespit edilen otomobil bulunurken, aracın sol ön camının kırık olduğu ve kaput kısmında ise göçük olduğu görüldü. Şüpheli şahsın evine giden polisler Burak Y.'yi burada kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

İzmir'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de yayaya çarpıp ölümüne neden olan sürücü yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.