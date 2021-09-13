İzmir’den Ankara’ya evlat yürüyüşü başlıyor

İzmir'de terör örgütü PKK'nın dağa kaçırdığı kızı için HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan Mehmet Laçin, eyleminin 3. yılında Ankara'ya yürüyerek HDP Genel Merkezi önünde çocuğunu alana kadar kamp yapacağını söyledi. Laçin'i yürüyüşü boyunca Yeni Asır Muhabiri Ercan Akgün takip ederek eylemin detaylarını aktaracak. Evlat nöbetinin 3. yılına girdiğini söyleyen Laçin, eylemini kızına kavuşuncaya kadar sürdüreceğini belirterek, "İnşallah bu 3. yıl evlatlarımıza kavuşma yılı olacak. Bu ümitle mücadelemize devam edeceğiz. Benim hedefim Ankara'ya yürümek. Meclis veya Anayasa Mahkemesi önünde bir açıklama yapacağım. Daha sonra HDP Genel Merkezi önünde evladımı alana kadar kamp yapacağım. Ölmek var, dönmek yok" diye konuştu.



ROTASINI BELİRLEDİ

Bugün saat 14.00'da Konak Meydanı'ndan hareket edecek olan Laçin, Manisa'nın Turgutlu ve Salihli ilçelerinden Uşak'a gidecek ve burada konaklayacak. Yarın ise saat 09.00'da Uşak'tan yaya olarak yürüyüşüne başlayacak olan Mehmet Laçin, Banaz ilçesi üzerinden geçeceği Afyonkarahisar'da bir süre mola verdikten sonra Eskişehir Sivrihisar ilçesine hareket edecek ve burada konaklayacak. 15 Eylül'de ise Sivrihisar'dan hareket ederek Ankara'ya ulaşacak.