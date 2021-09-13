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Haberler İzmir Otomobille çarpışan taksici kurtarılamadı

Otomobille çarpışan taksici kurtarılamadı

Otomobille çarpışan taksici kurtarılamadı

13.9.2021

İZMİR'İN Buca ilçesinde, otomobille çarpışan taksinin sürücüsü Mehmet Salih Aslan (34) hayatını kaybetti. Kaza, önceki gece saat 03.00 sıralarında Kozağaç Mahallesi Ismail Sivri Bulvarı ile 217 Sokak kesişiminde meydana geldi. İsmail Sivri Bulvarı'nda seyir halinde olan M.Ç. (22) idaresindeki 35 YN 608 plakalı otomobil, 217 Sokak üzerinden gelen Mehmet Salih Aslan yönetindeki 35 T 6873 plakalı taksiyle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan taksi yan yattı. Taksinin altında kalan Mehmet Salih Aslan itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdığı Mehmet Salih Aslan yaşamını yitirdi. Öte yandan, otomobil sürücüsü M.Ç. gözaltına alındı.
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