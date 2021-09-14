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Haberler İzmir Alacak kavgasında kalbinden bıçaklandı

Alacak kavgasında kalbinden bıçaklandı

Nalburluk yapan Mehmet Kayaaltı bıçaklanarak öldürüldü.

Alacak kavgasında kalbinden bıçaklandı

14.9.2021

İzmir'in Çeşme ilçesinde, alacak verecek kavgasında D.A. isimli şahıs, Mehmet Kayaaltı'yı bıçaklayarak öldürdü. Olay, önceki akşam saat 22.00 sıralarında Reisdere Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, alacak verecek meselesinden dolayı Mehmet Kayaaltı ve D.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine D.A, Mehmet Kayaaltı'yı kalbinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

KAÇTI AMA YAKALANDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde nalbur olduğu öğrenilen Mehmet Kayaaltı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayın ardından jandarma ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Savcının incelemesinin ardından Mehmet Kayaaltı'nın cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayın ardından kayıplara karışan D.A. ise olay yerine yakın bir noktada jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

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