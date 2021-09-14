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Haberler İzmir Galen Araştırma Merkezi Bilim Günleri’yle açıldı

Galen Araştırma Merkezi Bilim Günleri’yle açıldı

Galen Araştırma Merkezi Bilim Günleri’yle açıldı

14.9.2021

EGE'NİN sağlık temalı ilk üniversitesi olan İzmir Tınaztepe Üniversitesi bünyesinde, Prof. Dr. Mehmet Öztürk ve Prof. Dr. Neşe Atabey önderliğinde kurulan Galen Araştırma Merkezi açıldı. Açılışa bilim dünyasından çok sayıda davetli katıldı. Galen Araştırma Merkezi, 'Galen Bilim Günleri' etkinliğiyle açıldı. Merkezin kurucularından Prof. Öztürk, "Prof. Neşe Atabey ile üniversitemizin araştırma altyapısının ilk basamağı olan Araştırma Merkezi'ni kurmak için birkaç ay önce çalışmalara başladık. Üniversitemizin kaynaklarıyla finanse edilen merkezin açılışını gerçekleştirmekten çok mutluyuz" dedi.

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