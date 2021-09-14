Sürekli, Yeşilyurt’ta gönülleri fethetti

Ziyarette büyük bir ilgiyle karşılaşan Sürekli'nin sorusu üzerine konuşan Oda ve Kooperatif Başkanı Mehmet Argun, "Bir süre önce eski Vatan Mahallesi Muhtarı olan dostumuzun akrabası AK Parti il binasına gitmiş. Hem personelden hem de parti yöneticilerinden büyük ilgi görmüş. Sayın Sürekli bizzat kendisi ile ilgilenip kapıya kadar geçirmiş. Bir il başkanının ve ekibinin sıradan bir vatandaşa böylesine ilgi göstermesi, güleryüzlü hizmeti bizi çok memnun etti. Aziz Türk milletine böyle içten, canayakın, samimi ve çalışkan yöneticiler lazım. Esnaf vefalı bir kesimdir. Kerem Ali başkanın samimi yaklaşımlarını unutmadığımızı göstermek için kendisini çiçeklerle karşıladık" dedi.

ÖNEMİNİ BİLİYORUZ

Yeşilyurt Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Yeşilyurt Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Argun'dan kesimin sorunları hakkında bilgi alan Sürekli, pandeminden en çok etkilenen kesimi oluşturan esnaf sanatkarların yanında olduklarını dile getirdi. Esnafın sorunlarını yakından izlediğini söyleyen Sürekli, "Türkiye'de esnaf sanatkarlar, halkın içinde yaşıyorlar, toplumun çoğunluğunu oluşturuyorlar. Dolayısıyla esnafın refahı demek, halkın refahı demektir. Bu düşüncelerle esnaf sanatkarlara büyük önem veriyoruz. Yeşilyurt Esnaf Odası ve Kefalet Kooperatifini ziyaret ederek Başkan Argun ve yöneticilerle sorunları ve çözüm yolları üzerinde fikir alışverişlerinde bulunduk" ifadelerini kullandı. Sürekli'nin çalışmalarını yakından izlediklerini kaydeden Mehmet Argun ise "İl Başkanımız Sürekli'yi her zaman halkın arasında görüyoruz. Esnaf sanatkara büyük önem veriyor. Kendimize çok yakın görüyoruz. Dertlerimizi, beklentilerimizi rahatlıkla, açık bir dille paylaşabiliyoruz" diye konuştu.

INSANA DOKUNUYOR

SÜREKLİ'NİN tecrübeli bir idareci olduğunu hatırlatan Başkan Argun, şunları söyledi: "Kerem Ali Sürekli'yi farklı kılan insana dokunuşları. Sürekli halkın içinde dolaşan, insanlarla birebir diyalog kurmayı önemseyen kimliği ona toplumun sıkıntıları hakkında en doğru ve hızlı şekilde bilgilenme imkanı sağlıyor. İnsana hizmeti ilke edinmesi sempatisini artırıyor. Bugüne kadar esnaf kesimi olarak bize hep kapısını açık tuttu, taleplerimizi ciddiyetle değerlendirdi. Esnaf sanatkarlar halkın içinde yaşayan, halkı temsil eden bir kesim. Dolayısıyla insana değer veren yöneticilere karşı vefamızı göstermek istedik."