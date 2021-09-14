Tersanede çelik halat koptu: 2 işçi öldü

İZMİR'İN Aliağa ilçesindeki bir tersanede yolcu gemisinin sökümü sırasında halat kopmasıyla düşen işçiler İlyas Bıdık ve Veli Bal hayatını kaybetti. Olay, önceki gün saat 10.00 sıralarında Atatürk Mahallesi'ndeki tersanede meydana geldi. Yolcu gemisinin sökümü sırasında gerilmiş halat boşaldı. İşçilerden İlyas Bıdık ve Veli Bal çalıştıkları yerden düştü. Sağlık görevlileri, İlyas Bıdık'ın olay yerinde öldüğünü belirledi. Ağır yaralanan Veli Bal ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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