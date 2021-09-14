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Haberler İzmir Tuğçe için son 24 saat

Tuğçe için son 24 saat

Tuğçe için son 24 saat

14.9.2021

İzmir'de yaşayan ve şiddetine maruz kaldığı kocası Akif Aras'tan 4 yıldır boşanamayan Tuğçe Aras'ın boşanma davası yarın sonuçlanacak. "O caniden boşanmam için son 24 saatim kaldı" diyen 26 yaşındaki Tuğçe Aras, "Ondan boşandığım gün benim doğum günüm olacak" diye konuştu.

Eşi tarafından yüzünden pompalı tüfekle bile vurulan Tuğçe Aras, özgürlüğe kavuşmak için son 24 saatin geçmesini beklediğini söyledi. 11 yıl 3 ay hapis cezası alan Akif Aras'ın adını bile duymak istemediğini belirten Aras, "Yarın adını son kez duyacağım" dedi.

Bu evliliğin yok sayılması için büyük emek verdiklerini belirten avukat Sibel Önder, "Tuğçe kendisini bu hale getiren kişinin soyadını taşımak istemiyor" dedi.

■ FATİH ŞENDİL

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