Heyecan verici açıklama: “Kovid’i öldüren boya geliştirdik”

Dünya Kovid-19 pandemisiyle uğraşırken, İzmir'in köklü sanayi kuruluşlarından DYO Boya'dan iddialı bir açıklama geldi. Firma, korona virüsü temas ettiğinde 30 dakika içinde yüzde 97.86, 24 saat içinde de yüzde 99.99 etkisiz hale getiren bir iç cephe boyası geliştirdiğini duyurdu.

'GURUR DUYUYORUZ'

DYO'dan Borsa İstanbul'a yapılan açıklamada, "Şirketimiz tarafından sürdürülen AR-GE çalışmaları neticesinde; Dyo Boya, iç cephe boyası Teknoplast ürününde geliştirdiği ileri teknoloji ile uygulandığı yüzeye temas eden korona virüsü (Sars- Cov-2) ilk 30 dakika itibarıyla %97,86 oranında ve 24 saat içerisinde %99,99 oranında etkisiz hale getiren ürün geliştirilmiştir" denildi.

Firmanın açıklamasında geliştirdikleri boyanın etkisinin Sağlık Bakanlığı tarafından etkisi onaylandığı bildirildi. Ar-Ge faaliyetlerinde insan sağlığına yönelik ürünlere odaklandıklarını ifade eden DYO Genel Müdürü M. Mutlu Uysal, "Teknoplast, Türkiye'nin PTFE katkılı ilk iç cephe boyasıdır. Hali hazırda antibakteriyel özelliğe sahip ürünümüzün korona virüse (Sars-Cov-2) karşı koruma özelliği için yoğun Ar-Ge çalışmaları sonrasında pazara sunulmuştur. Geliştirilmiş yeni formülü ile Teknoplast, hem bakterilere hem de Sars-CoV-2 virüsüne karşı etkilidir. Yeni ürünümüzü ülkemiz pazarına kazandırmaktan gurur duyuyor, ihracat gerçekleştirdiğimiz coğrafyalarda da yoğun talep göreceğine inanıyoruz. Tüm iç mekanlarda kullanılabilen yeni formüllü DYO Teknoplast'ın SARS CoV-2 (Covid 19) virüsüne karşı etkin olduğu Laboratuvar testleri ile kanıtlanmış ve Sağlık Bakanlığı'nca etkisi onaylanmıştır" ifadelerini kullandı.



ÇOK SAYIDA BAKTERİYE KARSI DA ETKİLİ OLUYOR

DYO Teknoplast, antibakteriyel özelliği sayesinde Escherichia Coli, Staphylococcus Aureus, Staphylococcus Aureus (MRSA) ve Vankomisin'e dirençli Enterokok (VRE) bakterilerini yok ediyor. Aspergillus Brasiliensis ve Penicillium Purpurogenum mantarlarının üremesini önleyerek bulaşıcı hastalıkların yayılmasını da azaltıyor.