Başkan Saliha Özçınar Kutlu’dan Erdoğan’a ziyaret

KİRAZ Belediye Başkanı AK Partili Saliha Özçınar Kutlu ve eşi iş insanı Kasım Kutlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı Beştepe'de ziyaret etti. Geçtiğimiz 26 Ağustos'ta Isparta'da dünyaevine Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar Kutlu'nun düğünden sonra ilk ziyaretini Ankara'ya yapacağı ve Başkan Erdoğan'ın elini öpeceği ifade edilmişti.

"GÜNDEMİMİZ KİRAZ'DI"

ÖZÇINAR'IN Ankara'da kıyılması planlanan nikahı da Erdoğan'ın Malazgirt programı nedeniyle iptal olmuştu. Başkan Saliha Özçınar Kutlu, eşi Kasım Kutlu ile birlikte dün Başkan Erdoğan ile görüştü. Başkan Özçınar Kutlu, görüşmeye ilşikin fotoğrafı sosyal medyadan, "Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı Beştepe'de eşim ile ziyaret ettik. Gündemimiz her zamanki gibi Kiraz'dı. Çok verimli bir görüşme oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ilgi ve alakalarından dolayı şükranlarımı sunuyorum. @rterdogan" notuyla paylaştı. Öte yandan Başkan Saliha Özçınar Kutlu Ankara temasları kapsamında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı da ziyaret etti. Özçınar, görüşmede ilçeye yatırımı gerçekleştirilecek 75 yataklı devlet hastanesi konusunda görüşme yaptıklarını duyurdu.

BAKÜ'NÜN KURTULUŞ YILDÖNÜMÜNE KUTLAMA

BAŞKAN Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün işgalden kurtuluş yıldönümünü yayımladığı mesajla kutladı. Erdoğan, yaptığı paylaşımda, "Dost ve kardeş Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün işgalden kurtuluş yıldönümünü en içten dileklerimle tebrik ediyor, Azerbaycan halkına selam ve sevgilerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.