Dağ: Oy oranımız yüzde 50’nin üstünde

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tanıtım ve Medya Başkanı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, katıldığı programda 2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için yaptıkları çalışmalar ve partinin şu anki oy oranıyla ilgili konuştu. Dağ, "Biz Cumhur İttifakı olarak AK Parti ve MHP ile kendi oy oranımızda artırmaya çalışıyoruz. Bugün itibari ile yüzde 50'yi geçen bir oy oranımız var. İnşallah 2018 seçiminden daha yüksek bir oy ile önümüzdeki seçimlerde yeniden iktidar olacağız" diye konuştu.

DİĞER