O caninin cezai ehliyeti tam

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde boşanmak istediği eşi Aycan Kıncı'yı (23) 38 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan Burak Kıncı'nın (26) hakkındaki mütalaa açıklandı. Savcı, Burak Kıncı'nın 'eşe karşı kasten adam öldürme'ye teşebbüs suçundan 20 yıla kadar hapis cezası talep etti. İddianamede, Burak Kıncı'nın olay günü konuşmak için bir dönerciye davet ettiği Aycan Kıncı'ya barışmak istediğini söylediği, "Henüz dönmek için erken" cevabını alınca da cebinden çıkardığı bıçağı defalarca sapladığı anlatıldı.

SON BEYANLAR İÇİN SÜRE

Duruşmada, sanık hakkındaki sağlık raporunun Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden geldiği belirtildi. Mahkeme başkanı, raporda sanığın cezai ehliyetinin tam olduğunun yazdığını açıkladı. Raporun okunmasının ardından savcı mütalaasını verdi. Savcı mütalaasında, sanık Kıncı için eşe karşı kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istedi. Suç kastının yoğunluğu, meydana gelen zarar ve yaraların niteliği dikkate alınarak alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle cezalandırılmasına karar verilmesi ve sanığın tutukluluk halinin devamı isteği de mütalaada yer aldı. Ardından sanık avukatı savunma için süre istedi. Mahkeme heyeti, sanık Kıncı'nın tutukluluk halinin devamına karar verip ek süre talebini kabul ederek duruşmayı erteledi.