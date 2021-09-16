O evlilik artık yok hükmünde

İzmir'de yaşayan 26 yaşındaki Tuğçe Aras, kendisine tecavüz edip zorla evlenerek ve yıllarca çeşitli işkenceler ederek hayatını zindana çeviren Akif Aras'tan 4 yılın sonunda kurtuldu. İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kendisini öldürmeye teşebbüsten 11 yıl 3 ay hapis cezası alan cani kocası Akif Aras'dan 4 yıldır boşanamayan Tuğçe Aras'ı Yeni Asır daha önce manşetinden okuyuculara duyurarak gündem yaratmıştı.

Davanın son duruşması dün yapıldı. Tuğçe Aras ile tutuklu yargılanan Akif Aras, Karşıyaka Adliyesi Hukuk Mahkemeleri Ek Binası'nda hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, Türkiye'de ilk kez 4 yılı aşkın bir süredir devam eden evliliğin de zorla ve tehditle yapıldığı kanaatine vararak 'Yok hikminde' sayılmasına karar verdi.

'BENİ ÖLDÜRMEYE ÇALIŞTI'

Duruşmanın ardından sevincini avukatı Sibel Önder ile paylaşan Tuğçe Aras, duygularını Yeni Asır'a anlattı. 21 Mayıs 2017 tarihinde hayatının en kötü gecesini yaşadığını anlatan Tuğçe Aras, "O gün kadın düşmanı bir acımasız, evlilik teklifini kabul etmediğim için çadırın içine girdiğimde beni planlayarak kasten öldürmeye çalıştı. O günü hiç unutmuyorum. O gün hep benimle ama kötü olarak anmıyorum artık o gün benim hayatımın dönüm noktası oldu, yaşadığım bu sıra dışı kötülük sayesinde avukatım Sibel Önder'i tanıdım. Bu hukuk mücadelesinde adaletin hala doğru bir şekilde tecelli etmesini sağlayan hakim ve savcıları tanıdım" diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE BİR İLK OLDU"

"Hiç bir zaman beni öldürmeye çalışan, gözümü kaybetmeme neden olan bir katille evlenmedim" diyen Aras, "Hepsi yaşadığım bu korkunç olayın baskı ve tehdit altında olmamın bir sonucuydu. Bugün avukatım ve adalet sayesinde Türkiye'de bir ilk oldu ve bu evlilik yok hükmünde sayıldı. İptal edildi. Çünkü zaten ben evli değildim. Hele benim gözümü alan bir katille hiç!" ifadelerini kullandı.

'HAYATTA GÜZEL ŞEYLER BENİ BEKLER'

ÇOK mutlu olduğunu söyleyen Tuğçe Aras, "Hayatıma yeni bir sayfa açtım. Bu yıl üniversitemden beden eğitimi öğretmeni olarak mezun olacağım. Hayatta güzel şeyler beni bekler" diye konuştu.

FATİH ŞENDİL