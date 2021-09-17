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Haberler İzmir AK Partili Hızal'dan Soyer'e hizmet binası çıkışı: İzmirli sizden ümidi kesti

AK Partili Hızal'dan Soyer'e hizmet binası çıkışı: İzmirli sizden ümidi kesti

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, hasar gördüğü 30 Ekim depremin ardından bir yıla yakın süre geçmesine rağmen akıbeti henüz belli olmayan hizmet binası üzerinden İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Soyer'e yüklendi. Hızal, "Depremin üzerinden bir sene geçti. Tunç Soyer daha İzmir'in hizmet binasına çare bulamadı. İzmirli sizden ümidi kesti." ifadelerini kulland

AK Partili Hızal’dan Soyer’e hizmet binası çıkışı: İzmirli sizden ümidi kesti

17.09.2021, 13:42 Güncelleme Tarihi: 17.09.2021, 13:51

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Avukat Özgür Hızal, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in sosyal medyadan yaptığı "Depremde hasar gören ve kullanıma uygun bulunmayan ana hizmet binamız için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Uzman akademisyen ve meslek insanlarından oluşan 16 kişilik danışma kurulu kurduk. Alanın bölgeye uyumlu bir şekilde yenilenmesi için projeleri değerlendireceğiz" açıklamasına sert tepki gösterdi.

Hızal, sosyal medya hesabından Başkan Soyer'in paylaşımını paylaşarak İzmirlinin ümidiniz kestiğini ifade etti. Hızal şu ifadeleri kullandı: "Depremde hasar gören ve kullanıma uygun bulunmayan ana hizmet binamız için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Uzman akademisyen ve meslek insanlarından oluşan 16 kişilik danışma kurulu kurduk. Alanın bölgeye uyumlu bir şekilde yenilenmesi için projeleri değerlendireceğiz."


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