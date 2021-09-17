AK Partili Hızal’dan Soyer’e hizmet binası çıkışı: İzmirli sizden ümidi kesti

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Avukat Özgür Hızal, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in sosyal medyadan yaptığı "Depremde hasar gören ve kullanıma uygun bulunmayan ana hizmet binamız için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Uzman akademisyen ve meslek insanlarından oluşan 16 kişilik danışma kurulu kurduk. Alanın bölgeye uyumlu bir şekilde yenilenmesi için projeleri değerlendireceğiz" açıklamasına sert tepki gösterdi.



Hızal, sosyal medya hesabından Başkan Soyer'in paylaşımını paylaşarak İzmirlinin ümidiniz kestiğini ifade etti. Hızal şu ifadeleri kullandı: "Depremde hasar gören ve kullanıma uygun bulunmayan ana hizmet binamız için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Uzman akademisyen ve meslek insanlarından oluşan 16 kişilik danışma kurulu kurduk. Alanın bölgeye uyumlu bir şekilde yenilenmesi için projeleri değerlendireceğiz."



