  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de çok acı olay! Otomobilin çarptığı 9 yaşındaki Sıraç öldü

İzmir'de çok acı olay! Otomobilin çarptığı 9 yaşındaki Sıraç öldü

Son dakika... İzmir'in Bayraklı ilçesinde otomobilin çarptığı 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

İzmir’de çok acı olay! Otomobilin çarptığı 9 yaşındaki Sıraç öldü
DHA

17.09.2021, 08:49

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 9 yaşındaki Sıraç Erbol, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 18.15 sıralarında Karşıyaka- Bornova istikameti çevreyolunda meydana geldi. Çetin D. yönetimindeki 35 ABL 336 plakalı otomobil, otoyol üzerinden yolun karşısına geçmeye çalışan Sıraç Erbol'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Sıraç Erbol, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince çevre güvenliği alınırken trafik akışı kontrollü sağlandı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Sıraç Erbol'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcının incelemesinin ardından Sıraç Erbol'un cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü Çetin D. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de çok acı olay! Otomobilin çarptığı 9 yaşındaki Sıraç öldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.