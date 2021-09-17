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İzmir'de haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

İzmir'in Konak ilçesinde bir süredir kendisinden haber alınamayan Cengiz Gülşan (46), yalnız yaşadığı evde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir’de haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
İHA

17.09.2021, 14:14 Güncelleme Tarihi: 17.09.2021, 15:07

Olay saat 12.30 sıralarında Akarca Mahallesi 1045 sokakta bulunan müstakil evde meydana geldi. Evinde yalnız yaşadığı öğrenilen Cengiz Gülşan'dan bir süredir haber alamayan yakınları, şüphelenerek durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, çilingir yardımıyla kapıyı açarken, ekipler Gülşan'ı yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi.


VÜCUDUNDA DARP İZİ YOK
İhbar üzerine Cengiz Gülşan'ın yaşadığı eve gelen Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı incelemede, Cengiz Gülşan'ın vücudunda delici veya kesici bir ize rastlanmadığı belirtildi. Savcının incelemesinin ardından cenaze, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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