Çifte cinayette ‘define’ şüphesi

İzmir'in Selçuk ilçesinde 2018 yılında, işlettikleri markette çivili sopayla darp edilerek öldürülen Hasan Hüseyin Özkan (55) ve Şenay Özkan (54) çiftinin cinayetinde sır perdesi aralanmadı. Cinayetle ilgili ortaya atılan yeni iddia kafaları karıştırdı. Ailenin kızları Ayser ve Begüm Özkan, anne ve babalarının komşuları tarafından öldürülme ihtimalinin çok yüksek olduğunu iddia ederken çiftin komşuları, Hasan Hüseyin Özkan'ın bir define işine girdiğini ve bu konuda yaşanan anlaşmazlık öldürülmüş olabileceğini söyledi. Cinayetin ardında define yüzünden anlaşmazlık iddialarını ilk kez duyduklarını belirten Ayser ve Begüm Özkan kardeşler, jandarmanın bu konu üzerinde durmasını ve cinayetin bir an önce aydınlatılmasını istedi.

SOYGUN İŞİ DEĞİL

İzmir'in Selçuk ilçesi, Çamlık Mahallesi'nde anayol üzerinde market işleten Hasan Hüseyin Özkan ve Şenay Özkan çifti, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin saldırıya uğradı. Olay, markete alışveriş için gelen bir müşterinin cesetleri görüp jandarmaya ihbarda bulunmasıyla ortaya çıktı. Özkan çiftini öldüren katil ya da katillerin, kasadaki parayı almadıkları saptandı. Olayla ilgili olarak şu ana kadar yapılan incelemelerden herhangi bir sonuç elde edilemedi.

■ FATİH ŞENDİL