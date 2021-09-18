İzmir Gaziemir’de orman yangını çıktı

Gaziemir'in kırsal Yoğurtçular Mahallesi'ndeki orman alanında, bugün saat 19.00 sıralarında, henüz belirlenemelen nedenle yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bilgi verdi. İhbar üzerine bölgeye 4 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve 1 su tankeri sevk edildi. Ekiplerin yangını söndüre çalışamsarı sürüyor.