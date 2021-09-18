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Haberler İzmir İzmir Gaziemir'de orman yangını çıktı

İzmir Gaziemir'de orman yangını çıktı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde orman alanında çıkan yangının söndürülmesi için Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

İzmir Gaziemir’de orman yangını çıktı
DHA

18.09.2021, 19:49

Gaziemir'in kırsal Yoğurtçular Mahallesi'ndeki orman alanında, bugün saat 19.00 sıralarında, henüz belirlenemelen nedenle yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bilgi verdi. İhbar üzerine bölgeye 4 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve 1 su tankeri sevk edildi. Ekiplerin yangını söndüre çalışamsarı sürüyor.

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