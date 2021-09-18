İzmir’deki deprem konutlarında sona doğru

Depremin ardından hemen inşaatlara başlanmadı.Şubat ayında inşaat ihaleleri ardından çalışmalara başlandı.7/24 çalışmalar sürdü. Birinci etapta, revize alanlarında inşaatlar sürüyor.İşte bu inşaatların son durumunu, binaların depremzedelere ne zaman teslim edileceğini İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Albayrak açıkladı.

"30 Ekim depreminden sonra sayın bakanımızın önderliğinde hızlı bir şekilde hasar tespit çalışmalarımızı ve enkaz kaldırma çalışmalarımızı bitirdik ve akabinde Bayraklı ilçesinde belirlemiş olduğumuz yedi tane proje alanında çalışmalara başladık.Bu yedi proje olayını gerçekleştirdikten sonra buralarda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'ndan ihale çalışmaları bitirilerek, inşaat çalışmalarına başlanıldı.Şu an bulunduğumuz bölge, yedi proje alanından olan birici proje alanı. 228 konuttan ve 15 ticari alandan oluşan bir bölge.Şu an burada 220 işçi çalışıyor. 220 çalışanla depremin yıl dönümü olan 30 Ekim'e bu projeyi yetiştirmeye çalışıyoruz. Depremzedelere binaların teslimini, depremin yıl dönümünde yapmaya başlayacağız.Gördüğünüz üzere dış cephe çalışmaları bitti, iskeleler sökülüyor. Sert zeminde çalışmalar başladı artık.Yeşillendirme çalışmaları devam ediyor. 30 Ekim'de yıl dönümünde sayın bakanımız önderliğinde binalar depremzedelere teslim edilecek.Bir yıl dolmadan konutlarımızı teslim etmeye çalışacağız. Bizler bu yedi proje alanında 1444 konut üretiyoruz. Bayraklı ilçemiz içerisinde 1444 konut üretiyoruz ve 1569 vatandaşımıza da kira yardımı yapıyoruz.Evler bitene kadar da binalar vatandaşlarımıza teslim edilene kadar da kira yardımlarımız devam edecek. Ayrıca valiliğimiz tarafından yardımlar da aynı zamanda devam edecek.Bizler şehir içerisinde 1444 konutu yapıyoruz ama bir de Yeni Şehir Hastanesi yan tarafında belirlemiş olduğumuz rezerv alanımız var tespit ettiğimiz. 375 hektarlık bir alan. Burada da 3649 konutun yapımına başladık. Bu inşaatların yapımı hızla devam ediyor. Bunların da bir kısmını 30 Ekim'den sonra teslim etme imkanımız olacak. Yılbaşına kadar büyük bir bölümünü teslim edeceğiz.Hızlı bir şekilde şantiyelerimiz devam ediyor."