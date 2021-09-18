Vedat, öz anne ve babasına kavuştu

İzmir'de ablası ile birlikte cami avlusuna bırakılan Vedat Yaman Alexander Schlienbecker (35) 33 yıl sonra kendisini Mersinli Camii avlusuna terk edip kaçan babasına ve annesine kavuştu. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan ve Alman bir aileye evlatlık verildiği ortaya çıkan Vedat, anne ve babasından 19 kardeşinin daha olduğunu atv ekranlarında öğrenince büyük şok yaşadı, Vedat anne ve babası ile Müge Anlı'nın reyting rekorları kıran Tatlı Sert programının dünkü bölümünde, stüdyoda buluştu. İzmir'de 1 Mayıs 1986'da doğan Vedat Yaman Alexander Schlienbecker'in trajik öyküsü atv'de gündem yaratmıştı.

HÜZÜN SEVİNCE DÖNDÜ

Kendisinden iki yaş büyük ablası Hülya ile birlikte 20 Mayıs 1988'de İzmir'de cami önüne bırakıldıktan sonra Alman bir aileye evlatlık verilen Vedat Yaman Schlienbecker, Hristiyan olarak yetiştirildi. Vedat, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak gerçek annesi ve babası bulmayı başardı. Vedat Alexandre'ın hüzünden sevince dönen hikayesini Müge Anlı, canlı bir mutlu sonla taçlandırdı. Tüm ailesini stüdyoya getirirken, canlı yayında kavuşma gerçekleştirdi.

ESKİ EŞİNDEN ÖZÜR DİLEDİ

Canlı yayında halasının öz kızı olan eski eşinden bin kere özür dileyen Adil Yaman, "Çocuklarıma bakamadım. Eski eşimden bin kere özür diliyorum. Ben eski eşimi ve çocuklarımı tavanından su damlayan tek göz odada görünce içim parçalanmıştı. Üzüntüden kendimi bıçaklamıştım. O yaralı halde İzmir'e iş bulmaya gitmiştim" dedi.

■ FATİH ŞENDİL