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Haberler İzmir Zeynep’in ölümünde 6 yıl hapis istendi

Zeynep’in ölümünde 6 yıl hapis istendi

Zeynep’in ölümünde 6 yıl hapis istendi

18.9.2021

İZMİR'DE, antrenman sırasında kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybeden Karşıyaka Bisiklet Takımı sporcusu Zeynep Aslan'ın ölümüne ilişkin haklarında "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan dava açılan 3 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi. Cumhuriyet savcısı, Zeynep Aslan'ın ölümüyle sonuçlanan trafik kazasının oluşumunda sanıkların kusurlu davranışlarının bulunduğunun anlaşıldığını belirterek, sanıkların ayrı ayrı "taksirle ölüme neden olma" suçundan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde mütalaa verdi. Hakim, sanıklar ve avukatlarına mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için süre verdi.

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