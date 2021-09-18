Zeynep’in ölümünde 6 yıl hapis istendi

İZMİR'DE, antrenman sırasında kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybeden Karşıyaka Bisiklet Takımı sporcusu Zeynep Aslan'ın ölümüne ilişkin haklarında "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan dava açılan 3 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi. Cumhuriyet savcısı, Zeynep Aslan'ın ölümüyle sonuçlanan trafik kazasının oluşumunda sanıkların kusurlu davranışlarının bulunduğunun anlaşıldığını belirterek, sanıkların ayrı ayrı "taksirle ölüme neden olma" suçundan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde mütalaa verdi. Hakim, sanıklar ve avukatlarına mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için süre verdi.