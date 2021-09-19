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İzmir'de Gaziler Günü töreni

İzmir'de, Gaziler Günü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı’nda tören düzenlendi. Türkiye Muharip Gaziler Derneği İzmir Şubesi Başkanı Emekli Albay Mehmet Gökmen, "Şunu herkes bilsin ki her ne olursa olsun kutsal vatan topraklarını hedef alanlar; kahraman ordumuz, emniyet güçlerimiz ve vatanseverlerin mücadelesi karşısında yok olmaya mahkûmdur" diye konuştu.

İzmir’de Gaziler Günü töreni
İHA

19.09.2021, 17:04

19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri, İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, komutanlar ve gaziler katıldı.

Atatürk anıtına çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Türkiye Muharip Gaziler Derneği İzmir Şubesi Başkanı Emekli Albay Mehmet Gökmen, Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılmasının ardından Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından 19 Eylül 1921 günü mareşallik rütbesi ve gazilik unvanının verildiğini hatırlattı. Mehmet Gökmen, "Tarihimizde şehitlik ve gaziliğin onuru var. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları vatanı, milleti, bayrağı, milli marşı için savaşır. Bunun en güzel örneği de 'Ya istiklal ya ölüm' diyerek Atatürk'ün önderliğinde Kurtuluş Savaşı'nda yaşandı. Şunu herkes bilsin ki her ne olursa olsun kutsal vatan topraklarını hedef alanlar; kahraman ordumuz, emniyet güçlerimiz ve vatanseverlerin mücadelesi karşısında yok olmaya mahkûmdur" dedi.

Program sonunda Türk Silahlı Kuvvetleri Bandosu gösteri yaptı.

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