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Haberler İzmir İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir'in Dikili ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Yaklaşık 2 hektarlık alanın yandığı bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

İzmir’de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
AA

19.09.2021, 13:13

Dikili ilçesi Gökçeağıl Mahallesi Aşıklar Şelalesi mevkisinde ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 6 arazöz, 1 dozer, 2 yer ekibi ve 2 su tankeriyle yangına müdahale edildi.

Ekiplerin yoğun müdahaleleri sonucu yangın, kontrol altına alındı.

Yaklaşık 2 hektarlık alanın yandığı bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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