CHP’nin gündemi meleklerin cinsiyeti

CHP İzmir örgütünde ön seçim tartışmaları alevlendi. CHP İzmir milletvekilleri Tacettin Bayır, Atila Sertel ve Kani Beko'nun başını çektiği Kamil Okyay Sındır, Sevda Erdan Kılıç gibi milletvekillerinin de destek verdiği bir grup, milletvekili adayı belirlenmesinde İzmir örgütü içinde ön seçim yapılmasını istiyor. Hatta Bayır, Sertel ve Beko, ön seçim yapılmazsa milletvekili adayı olmayacaklarını bile açıkladı.

TARTIŞMAYA NEDEN OLDU

Bu cephenin karşısında ön seçime direkt karşı olmasalar da bunun yapılmasının şart olmadığını savunan ve bunun şu an tartışma konusu yapılmasının doğru olmadığını söyleyen Mahir Polat ve Murat Bakan gibi milletvekilleri var. Parti içinde yaşanan bu hararetli tartışma, Mahir Polat'ın yaptığı açıklamalar sonrası "meleklerin cinsiyeti' tartışmasına dönüştü

BİZANS'TAN FARKI YOK

Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan Mahir Polat parti içindeki ön seçim çağrılarının İstanbul'un fethi sırasında Bizanslıların meleklerin cinsiyetini tartışmasıyla aynı anlama geldiğini söyledi. Polat, "AK Parti ön seçim yaparak mı yıllardır iktidar oldu? Biz ön seçim yaptık diye burada 10'a 10 milletvekili çıkarmadık. Yine aynı sayıda çıkardık" dedi.



BAYIR'IN EŞİ CEVAP VERDİ

Polat'a cevap daha önce, "Eğer önümüzdeki süreçte bu parti ön seçimle adaylarını belirlemezse beni milletvekili yapın gibi bir talebim olmaz" diye açıklama yapan Tacettin Bayır'ın parti eğitmeni olan eşi Tülay Bayır'dan geldi. Tülay Bayır, "Son söz, vekillik bitince biz işimize döneriz, siz meleklerin cinsiyetiyle uğraşırsınız artık" paylaşımında bulundu. Tülay Bayır'ın bu paylaşımına gülerken gözlerinden yaş gelen bir emoji de koyması dikkat çekti.

"ÖN SEÇİM OLMALI" DİYENLER



TACETTİN BAYIR: Ön seçim yapar halkta kimin karşılığı var bunu görürsünüz. Öbür türlü iki üç insanın dudağının arasından çıkacak isimleri doğru bulmuyorum, onur kırıcı buluyorum. Bence belediye başkanlarını da ön seçimle belirlemek lazım. O zaman millet bunu istiyor denir, konu kapanır gider. Milletvekilini millet seçmeli.

ATİLA SERTEL: Önümüzdeki seçimlerde ön seçim olmazsa vallahi de billahi de aday değilim. Aday olursam örgüt benim yakama yapışsın. Delege ne söylerse doğru söyler; özgür iradeli delegasyon CV ile yönetilen değil; insanın insanca emek verdiği bir seçimi sizlere emanet ediyorum.

KANİ BEKO: İzmir'de bir ön seçim yapılacaksa mutlaka ön seçimde aday olurum ama parti içi demokrasi olmazsa ve ön seçim olmazsa ben kesinlikle aday olmayacağımı buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Ön seçim olmayacaksa başvuru yapmayacağım.

"ÖN SEÇİM ŞART DEĞİL" DİYENLER

MURAT BAKAN: Ön seçim olmazsa diye başlayan cümleleri doğru bulmuyorum. Ülkenin en önemli sorunu milletvekilinin nasıl seçileceği değil. "Ön seçim olmazsa olmam" ya da "Bütün dertlerimiz bitti ön seçim kaldı", ben bu yaklaşımı da doğru bulmuyorum.

MAHİR POLAT: Bizans kuşatılmış; İstanbul... O zaman meleklerin cinsiyetleri tartışılıyormuş. Böyle tartışmalara gerek duymuyorum. Parti ne karar alırsa alsın, elbette ki milletvekili bir dönem daha olmak isterim ama bakan olmayı daha çok istiyorum. Ona göre karar vereceğim adaylık durumunda.

ERHAN GÜLENÇ