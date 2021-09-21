Deprem konutlarının teslimatına başlanıyor

İzmir'de geçen yıl 30 Ekim'de meydana gelen, 115 kişinin yaşamını yitirdiği 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından yerinde ve rezerv alanda dönüşüm projeleri başlatıldı. Şehir içinde belirlenen 7 proje alanındaki inşaatlarda ise sona yaklaşıldı. Konutların, depremin yıldönümü olan 30 Ekim'de teslim edilmeye başlanacağını açıklayan Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Albayrak, "7 proje alanında bin 444 tane konutun yapımı ile ilgili iş ve işlemler hızlı bir şekilde devam ediyor. Biz depremin yıldönümü olan 30 Ekim tarihinde bu konutları vatandaşlara hızlı bir şekilde teslim etmeye çalışıyoruz. İnşallah 30 Ekim'de teslime başlayacağız" dedi.Depremin ardından hasar tespit ve enkaz çalışmalarını şehir içinde bitirdikten sonra proje çalışmalarını tamamladıklarını kaydeden Albayrak, "TOKİ ile bu bölgelerin inşaat ihalelerini gerçekleştirdik. Şubat 2021'de Cumhurbaşkanı'mızın katılımıyla inşaatların temel atma törenini gerçekleştirdik" dedi.

SEHİR HASTANESİ YAKININDAKİ KONUTLAR YILBASINDA TESLİM

Yeni yapılan Şehir Hastanesi yanındaki inşaatların da devam ettiğini söyleyen Albayrak, "Şehir hastanemizin yanında 375 hektarlık alanda 3 bin 649 konutun yapımına başlandı. 8 etap halinde çalışmalar devam ediyor. Orada da konutları yılbaşı itibarıyla teslim etmeye başlayacağız. Depremde evleri hasar gören bin 569 vatandaşa yaptığımız kira yardımları devam ediyor. Kira yardımları konutlar teslim edilene kadar devam edecek" dedi. Başta birinci proje alanı olmak üzere şehir içindeki diğer proje alanlarını da en kısa sürede teslim edeceklerini belirten Albayrak, "Biz birinci proje alanını 30 Ekim'de teslim etmiş olacağız" diye konuştu.