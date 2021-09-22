Ellere var gazilere yok

İzmir, Büyükşehir Belediyesi'nin Dünya Belediyeler Birliği Kültür Zirvesi sonunda 65 ülke delegesi için Tarihi Agora'da verdiği gala yemeğinde ikram edilen mavi kuyruk karides, ahtapot ve dil şiş gibi yemek ve mezeleri konuşurken önceki akşam çok ilginç bir gelişme yaşandı.



O ŞATAFATTAN ESER YOK

Başkan Tunç Soyer, kişi başı 1250 lirayı bulduğu belirtilen menü fiyatıyla adından söz ettiren gala yemeğinin ardından önceki akşam da Gaziler Günü çerçevesinde İzmir'deki gaziler ve aileleri ile gazileri temsil eden sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerine yemek verdi. Ancak ortada yabancılara ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP'li belediye başkanlarına verilen gala yemeğinin şatafatından eser yoktu. Yabancılara enginarlı kalamar dolmalar, özel şaraplar ikram eden Soyer'in gönlünden gazilere, çorba, paket ayran, küçük paket meyve suyu, hazır bardak su koptu.





ÜNLÜ ŞEFLER HAZIRLADI

Tarihi Agaro'da 11 Eylül akşamı Kılıçdaroğlu ve Avrupa Birliği Büyükelçisi Nikolaus Meyer Landrut ile 65 ülke delegasyonu ve CHP'li yöneticilerine verilen gala yemeğindeki şatafat büyük dikkat çekti. Yemekte belediyenin bu tür organizasyonları gerçekleştiren Grand Plaza şirketi devre dışı bırakıldı. Menüyü ve yemekleri İzmir'in iki lüks restoranı Od Urla ve Balmumu Dükkan Restoran'ın da sahibi olan ünlü şefler hazırladı. Gazilere verilen yemekte ise, Grand Plaza'nın fiks menüsü sunuldu. Gala yemeğinde yabancılara Germiyan ekmeğinde yarı kurutulmuş domates ikram edilirken gazilere ise, Grand Plaza'nın poşet içine konulmuş küçük yuvarlak ekmeği layık görüldü. O gece yabancılara deniz otları üçlemesi olan deniz fasülyesi, deniz börülcesi, kaya koruğu ile enginarlı kalamar dolma, deniz mahsulü keşkek yatağında dil şiş ikram edilirken gazilere ise çorba, mevsim salata gibi yemekler verildi.



YABANCILARA AHTAPOT VE MAVİ KUYRUKLU KARİDES



GAZİLERİMİZE PAKET SU ÇORBA VE POŞET EKMEK



SOYER'İN İKİ YÜZLÜLÜĞÜ

Yarı çıplak semazen oynatılan gala gecesinin maliyetinin bir milyon lirayı geçtiği belirtilirken, gaziler için verilen yemekte ise bütçenin çok dar tutulduğu görüldü. İki yemek arasındaki fark, Başkan Soyer'in bu ülke için canını ortaya koyan gazilere bakış açısı ile yabancı misafirlerine bakış açısındaki farkı ortaya koydu. Önceki akşamki yemeğe Soyer ve eşi Neptün Soyer de katıldı.

HAVAGAZI FABRİKASINDA GAZİLERE VERİLEN YEMEK:

- Çorba

- zeytinyağlı tabağı

- Salata

- Paket su, küçük paket meyve suyu, hazır bardak su

- Poşet içinde küçük ekmek

- Dana eti yemeği

- Tatlı

TARİHİ AGORA'DA YABANCILARA VERİLEN GALA YEMEĞİNİN MENÜSÜ:



KOKTEYL

- Peksimet üzerinde İzmir Tulum ve kuru incir

- Germiyan ekmeğinde yarı kurutulmuş domates

- Bebek enginarlı tartolet

- Sübye kokteyl

- Çeşme kavunlu ve anasonlu rakı kokteyl

AKŞAM YEMEĞİ

- Kırma zeytin, bebek kabak, tahinli ve yoğurtlu patlıcan, zeytin aşı

- Deniz otları üçlemesi

- DEniz fasülyesi, deniz börülcesi, kaya koruğu

- Enginarlı kalamar dolma, mavi kuyruk karides

- Narenciye sos

- Ahtapot, fava kreması, nar ekşisi

- Deniz mahsüllü keşkek yatağında dil şiş

- Yanık tahin, pekmek ve taze incir

- Beyaz şarap-Bornova misket

ERHAN GÜLENÇ