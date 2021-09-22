Nerede bir ‘ah’ yükselse Türkiye orada

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Afrika'ya gerçekleştirdiği seyahatlerdeki izlenim ve hatıralarını kaleme aldığı 'Afrika Seyahatlerim' adlı ilk kitabının tanıtımını, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu öncesinde New York'taki Türkevi'nde ülke liderlerinin eşleri, BM ve diğer uluslararası temsilciler ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve yabancı misyon şeflerinin katıldığı programla gerçekleştirdi.



'HAYAT BOYU PUSULAM'

Emine Erdoğan, tanıtımda yaptığı konuşmada, BM'nin gündeminde yer tutan barışın korunmasından, yoksullukla mücadeleye, insan haklarından, iklim değişikliğine kadar birçok başlıktan Afrika ülkelerinin orantısız biçimde etkilendiğini söyledi. Afrika'ya yaptığı yolculukların insanlık ailesine karşı olan sorumluluklarını derinden hissettirdiğini dile getiren Emine Erdoğan, "Türk milleti, tarihi boyunca bu öğretiyi bir yaşam kültürü haline getirmiştir. Dünyanın neresinden bir ah yükselse, Türkiye oraya insani yardım taşımıştır. Bu miras, hayatım boyunca manevi pusulam oldu. Öte yandan, annem Hayriye Hanım'ın, ismiyle müsemma hayırsever kişiliğinin izdüşümü olan bu vicdan mirasını, ben de torunlarıma bırakmak istedim. 'Öteki' değil, 'biz' diyebilmenin güzelliğini insanlara hediye edebilirsem ne mutlu bana. Umarım, naçizane bir araya getirdiğim bu satırlar, kalpten kalbe ulaşan bir sevgi köprüsü kurar" dedi.



"Afrika Seyahatlerim" kitabının tüm geliri, Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi'ne bağışlanarak, Afrikalı kadın ve çocuklara, sağlık ve eğitim yardımı olarak ulaştırılacak.



