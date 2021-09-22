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Haberler İzmir Terkedildiği camide Müslüman oldu

Terkedildiği camide Müslüman oldu

Terkedildiği camide Müslüman oldu

22.9.2021

33 yıl önce, Mardin'den çalışmak için İzmir'e gelen Adil Yaman, o dönem maddi imkanı olmadığı için 5 yaşındaki kızı Hülya ile 2 yaşındaki oğlu Vedat'ı, İzmir Konak'taki Mersinli Merkez Camisi'nin avlusuna bırakıp kaçtı. Abla kardeş daha sonra Almanya'nın Berlin kentinde yaşayan bir aileye evlatlık verildi.

Yıllar sonra gerçek ailesini katıldığı 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programında bulan Vedat Alexander Schlienbecker, 33 yıl önce avlusuna terk edildiği Mersinli Merkez Camisi'ne gelip 'Kelimei Şahadet' getirerek Müslüman oldu. Schlienbecker'in, ilk duası aynı Alman aileye evlatlık verilen ablası Hülya'nın da Türkiye'ye gelip, öz ailesini affedip, tanışmasını istemek oldu. Anne Fatma Korhan ise, Müslüman olan oğluna kavuştuğu için mutluluk gözyaşı döküp, torunlarını sevdi.

■ METİN BURMALI / FOTOĞRAF:MERT YASİN ALPDÜNDAR

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