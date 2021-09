24 sene hapsi istenen ikizler ‘mağduruz’ dedi!

İzmir Narlıdere'de, 2 Kasım 2020'de 20 bin lira borçlu oldukları 27 yaşındaki Süleyman Fırat Can'ı öldürüp, silahlı çatışmadan ölü taklidi yaparak yaralı kurtulan baba Muzaffer Can'ın vurulması ile ilgili hazırlanan iddianamede tutuklu sanıklardan ikiz kardeşler Hakan ile Harun İvgin ve Emre Demirağaç için 24 yıla kadar hapis cezası istendi. Hazırlanan bilirkişi raporunda, talihsiz gencin silahla kendisini kovalayanlardan kaçmak isterken vurulup yere düştüğü anın güvenlik kamerası görüntüleri yer aldı. Hakim karşısına çıkan sanıklar ise konuşmak için gittiklerinde kendilerine ateş açıldığını, asıl mağdurun kendileri olduğunu iddia etti.





27 yaşındaki Süleyman cinayete kurban gitti.



ONA SÖZ VERMİŞLERDİ

İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkan sanıklardan Hakan İvgin, düğün salonu ortaklığından ayrılmak isteyen ve masrafları karşılığında 20 bin lira isteyen Süleyman Fırat Can'a parayı ödeme sözü verdiklerini ancak olay akşamı konuşmak için işletmeye gittiklerinde kendilerine silah doğrultularak ateş edildiğini öne sürdü. İvgin asıl kendilerinin mağdur olduğunu iddia etti. Harun İvgin ise havaya ateş

ettiğini, çatışmadan canlarını zor kurtardıklarını söyledi.







Anne Dilek Can ve yaralanan Baba Muzaffer Can



KONUŞMAK İSTEDİK

Emre Demirağaç da kendilerine silah çekildiğini, bunun üzerine silahını çıkarıp önce havaya, sonra da mermilerin geldiği yöne doğru ateş ettiğini iddia etti. Ölen Süleyman Fırat Can'ın tanık olarak dinlenen annesi Dilek Can, "Oğlum ortaklıktan çıkmak için ettiği masrafla beraber 20 bin lirayı geri istemiş ancak Harun ile Hakan kardeşler 'Masrafları çıkınca sana 12 bin 500 lira borcumuz kalıyor. Onu da 8 ay sonra 3 taksitte veririz. Hadi şimdi defol' diyerek oğlumu kovmuşlar. Eşim de oğluma, 'Yaş olarak onlardan büyüğüm, Serkan'ı çağır konuşalım hallolur' dedi. Konuşmak için Serkan B'yi çağırdık ancak ikizler gelmiş ve bu olay yaşanmış" dedi





"SERKAN'DAN DA ŞİKAYETÇİYİM"

BABA Muzaffer Can, ölen oğlunun Serkan B. aracılığı ile işletmeye ortak olduğuna dikkat çekerek, "Oğluma sen burayı Serkan'dan kiraladın, bizim muhatabımız ikizler değil Serkan, onu çağır dedim. Serkan 'Akşama konuşuruz' diyerek işyerimizden ayrıldı. Biz akşam onu beklerken ikizler ve Emre isimli kişi işyerimize silahlı saldırıda bulundu. Bizim işyerinde kendisini beklediğimizi bilen kişi de Serkan. Ondan da şikayetçiyim" dedi.



METİN BURMALI /ÖZEL HABER