Bergama’nın 1800 yıllık locaları

BERGAMA Antik Kenti'ndeki 1800 yıllık amfi tiyatroda, gladyatör ya da vahşi hayvan dövüşleri gibi gösterileri izleyen seçkinler için isme tahsisli özel localar bulundu. Roma'nın simgesi tarihi yapı Kolezyum'un benzeri olarak arkeoloji dünyasının dikkatini çeken Bergama Amfi Tiyatrosu'nda yürütülen "TransPergMikro" projesi kapsamındaki çalışmalarda tarihe ışık tutan yeni buluntular elde edildi. Alman Arkeoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Felix Pirson, "Burada Kolezyum'un bir benzerini yapmak istediler ve buraya halkın her kesimi geldi. Toplum içinde farklılıklar da vardı. Çok zengin, çok önemli ailelerin özel bölümleri olurdu. Bu bölümleri, koltukları isimleriyle buluyorlardı."

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