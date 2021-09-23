Çocuk doktorları İzmir’de buluşuyor

Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Uluslararası Dr. Behçet Uz Çocuk Kongresi, dünyanın dört bir yanından çocuk doktorlarını İzmir'de bir araya getirecek. 3 gün sürecek, 3. Uluslararası Dr. Behçet Uz Çocuk Kongresi bugün başlayacak. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Behzat Özkan'ın kongre başkanı olduğu etkinlik, "Güçlü kemikler, sağlıklı çocuklar" temasıyla gerçekleşecek. Bine yakın çocuk sağlığı ve hastalıkları hekiminin yer alacağı kongreye Polonya, Birleşik Krallık, İtalya, İspanya ve Almanya'dan da katılım sağlanırken, yurt içinden konularında uzman 187 çocuk sağlığı ve hastalıkları hekimi katılımcılarla güncel bilgileri paylaşacak.



Kongrenin ilk gününde 'Çocukluk Çağı Nörolojik Aciller Kursu', 'Bağışıklamada Güncel Yaklaşımlar Kursu' ve 'Damar Erişimi Yönetimi Kursu' düzenlenecek, bildiri oturumları yapılacak. İkinci gün ise kongre açılışı gerçekleşecek. 60 ana konu üzerinden 21 farklı başlıkta 46 konuyla ilgili oturum gerçekleşecek. Üçüncü günde de konusunda uzman hekimler tarafından 21 farklı başlıkta 46 konuyla ilgili oturumun gerçekleşeceği kongre kapanış oturumunun ardından sona erecek.

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