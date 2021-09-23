İzmir’de Otomobilsiz Kent Günü

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında İzmir'de 22 Eylül Otomobilsiz Kent Günü'nde 30 ilçede toplam 7 bin 522 metrelik yol trafiğe kapatılarak yaya ve bisikletlilerin kullanımına açıldı. Gün boyu trafiğe kapalı olan Gaziosmanpaşa Bulvarı'nda da birçok etkinlik düzenlendi. Etkinlikler kapsamında gençler basketbol oynadı, bisiklete bindi.





YÜRÜYÜŞ DÜZENLENDİ

Otomobilsiz Kent Günü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de katıldığı yürüyüşle başladı. Büyükşehir Belediye Bandosu ve kortej eşliğinde Kültürpak'tan Gazi Osmanpaşa Bulvarı'na yürüyüş yapıldı. Bulvarda İZELMAN Anaokulları Gürçeşme Şubesi öğrencileri 'Taytay Yarışı' yaptı. Otomobilsiz Kent Günü'nde BİSİM bünyesindeki tüm bisikletler İzmirliler tarafından ücretsiz kullanıldı. Bulvar üzerinde 'Otomobilsiz ve İnsan için Kentler' söyleşi düzenlendi. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'ndan Göktuğ Kara'nın moderatörlüğünü yaptığı söyleşide, AB Türkiye Delegasyonu- Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkanı Angel Gutıerrez Hıdalgo, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nden Prof. Dr. Erdem Erten ve Doç. Dr. Koray Velibeyoğlu, Cittaslow Metropol İzmir Projesi Koordinatörü Bülent Köstem de konuşmacı olarak yer aldı.



Tunç Soyer'in de katıldığı 'Otomobilsiz ve İnsan için Kentler' söyleşisine ilginin düşük olması dikkat çekti.



TRAFİK YÜKÜ ÇOK FAZLA

Söyleşideki konuşmasında kentin giderek artan trafik yüküne dikkat çeken Başkan Soyer, "Otomobilsiz Kent Günü vesilesiyle cadde ve sokaklarda otomobiller olmadan da gidilmek istenen yere ulaşılabileceğini, yaya ve bisiklet kullanımının, motorlu araçların alternatifi olduğunu anlatmak istiyoruz. Sokakların tüm İzmirliler tarafından daha fazla sahiplenilmesini hedefliyoruz" diye konuştu. Öte yandan, gün boyu davulların çalındığı, bir dizi spor etkinliklerinin yapıldığı ve yüksek sesle müzik yayını yapılan etkinlik bulvardaki turistik tesislerde konaklayanlarda rahatsızlık yarattı.



'ULAŞIM YATIRIMLARI HAYATA GEÇMELİ'

AB Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkanı Angel Gutierrez Hidalgo da, "Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik projesinde İzmir önde gelen kentlerden biri. En önemli nokta burada davranışın harekete geçmesi. Burada altyapı ve ulaşım yatırımlarının harekete geçmesi büyük önem arz ediyor" şeklinde konuştu.

NİDA ALADAĞ