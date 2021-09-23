  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Vefat eden tiyatro araştırmacısı Prof. Dr. Hülya Nutku için tören düzenlendi

Vefat eden tiyatro araştırmacısı Prof. Dr. Hülya Nutku için tören düzenlendi

ZMİR'de, önceki gün, pankreas kanseri tedavisi gördüğü Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitiren Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden emekli öğretim üyesi ve tiyatro araştırmacısı Prof. Dr. Hülya Nutku (68) için Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde tören düzenlendi.

Vefat eden tiyatro araştırmacısı Prof. Dr. Hülya Nutku için tören düzenlendi
AA

23.09.2021, 16:48

Tedavi gördüğü hastanede 68 yaşında hayatını kaybeden tiyatro araştırmacısı Prof. Dr. Hülya Nutku için tören düzenlendi.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, derin üzüntü içinde olduklarını söyledi.

Nutku'nun ömrünü tiyatronun gelişimine adadığını vurgulayan Soyer, "Sevgili Özdemir hocayla beraber şehrimizin kültür sanat yaşamına her açıdan çok büyük değer kattı." ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Nutku'nun kızı Zeynep Nutku ise "Üzerinde çalıştığı bir kitabı vardı, bitirememekten şikayet ediyordu. Bu kitabı bitirmek için elimden geleni yapacağım. Annemi ve babamı 1,5 yıl arayla kaybetmek çok zor. Onların soyadını layıkıyla taşımak zorundayım." dedi.

Törene, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Başkanı Prof. Dr. Semih Çelenk'in yanı sıra Nutku'nun yakınları, tiyatro sanatçıları ve öğrenciler katıldı.

Prof. Dr. Nutku'nun cenazesi, Bostanlı Beşikçioğlu Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Doğançay Mezarlığı'nda defnedilecek.

Bir süredir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gören Nutku, önceki gün yaşamını yitirmişti. Tiyatro üzerine kitapları bulunan Hülya Nutku, 2019'da vefat eden tiyatrocu, şair ve yazar Prof. Dr. Özdemir Nutku ile evliydi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Vefat eden tiyatro araştırmacısı Prof. Dr. Hülya Nutku için tören düzenlendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.