Babası evi halası ise tarlayı istedi

İzmir'in Bayındır ilçesinde, diyaliz hastası kızı Gamze Akkavak'a (22) uyumlu böbreğinin birini bağışlamamak için bin dereden su getiren baba İsmet Akkavak'a (57) kız kardeşi Sevgi Yoldaş arka çıktı. Ölüme karşı zamanla yarışan Gamze'nin böbrek pazarlığında babası ve halasıyla girdiği mücadele hayal kırıklığı ile noktalandı.

DUDAKLARI uçuklatan böbrek pazarlığında boşandığı eşi Emine İbiş ile 5 çocuğunun yaşadığı gecekondudan bozma evin tapusunu isteyen baba İsmet Akkavak'tan sonra Gamze'nin halası Sevgi Yoldaş ise kardeşinin böbreğine karşı anne Emine İbiş'in Bayındır'da tapulu malı olan 1 buçuk dönümlük tarlayı istedi. Baba ile halanın istekleri haftanın 3 günü 4'er saat diyalize giren Gamze'yi derinden yaraladı.

NADİR UYSAL