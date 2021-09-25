Çiğli’de tramvay gerilimi büyüyor

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin projelerinden olan AOSB Çiğli Tramvay hattı inşaatında gerginlik çıktı. Karşıyaka'dan Çiğli'ye uzatılması için onay alan tramvay çalışmaları Dirinler Döküm A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Melih Dirin'i isyan ettirdi. İhracat yaptıklarını ve bölgedeki çalışmalar sebebiyle kamyonlarını fabrikadan çıkaramadıklarını söyleyen Dirin, çalışma yapan yetkililerle tartıştı. Dirin, ayrıca kamyonların fabrikadan çıkmasını sağlamak için raylara kepçeyle kum döktürerek araçlarını çıkarttı. Dirin'in açılan hendekleri doldurmaya başlamasını haber alan AOSB yetkilileri ve müteahhit firma yetkilileri tepkileri durdurmak için fabrikaların önüne dolgu yapmaya başladığı belirtildi.



Melih Dirin

'ÜLKEME SORUMLULUĞUM VAR'

TRamvaya asla karşı olmadığını söyleyen Dirin, "Ama dünyanın hiçbir yerinde ağır sanayi bölgelerinin içine tramvay girmez. Hep kapıda kalır. Çünkü tramvay gibi toplu taşıma araçları iş yavaşlatmaya sebep olur. Ben ihracatçıyım. Ülkeme ve insanlarıma karşı sorumluluklarımın yanında iş yaptığım ülke ve firmalara karşı da sorumluluklarım var. Üretimimizi bir hafta durdurduk. Bunun çok ağır maliyeti var" dedi.