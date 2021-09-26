İzmir'in kahvaltıcısı Tuzu Biberi restoranlar zinciri 2009'da Bostanlı şubede başladıkları lezzet yolculuğunda bugün 12. şubesini İzmir sınırları dışında Manisa'da açtı. Hedefleri Bodrum, Kuşadası, Denizli, Bursa, İstanbul ve Ankara'da şubeler açmak ve Tuzu Biberi'ni ulusal bir marka yapmak. İzmir'de ilk kahvaltıyı başlatan firmalardan olan Tuzu Biberi serpme kahvaltıda israfı önleyen, ilk pişiyi ikram veren ve kahvaltıda çayı ilk sınırsız veren firma.

MUTLULUKTAN ÖTE

Tuzu Biberi'nin başarısının sırrı kaliteden ödün vermemek. Tuzu Biberi yetkilileri, "Kahvaltı bizim işimiz. Kahvaltıda iyi hizmet, hızlı servis çok önemli" diyorlar. Hep yeni başlangıçlarla yola çıkan Tuzu Biberi, lezzetleri, zengin menüsü, dekorasyonu ile sıcak buluşmalara ve keyifli zamanlara ev sahipliği yapıyor. Tüm merkez ve şubelerde cafe ve kahvaltı konseptini belirlemişler. Grup ve şirket yemekleri, doğum günü organizasyonları da düzenlenmekteler. 12 yıldır konseptleri aynı ama çağı yakalamak, yeni neslin ihtiyaçlarına cevap vermek için bazı değişiklikler yapıyorlar. Eğer Tuzu Biberi'ndeyseniz bilin ki yaşayacaklarınız mutluluktan öte. Tuzu Biberi, Nehir Sipahi Kayadelen, Ayhan Güner ve diğer ortaklıklarıyla faaliyetini sürdürüyor. İşlerinin temeline iyi hizmeti koymuşlar. Kahvaltıda en güçlü yanı sıcakları. Mis gibi kokan İzmir gevreğini, sıcacık ekmeğin kokusunu ve anne pişisini Tuzu Biberi'nde yemenin keyfi zevki başka. Son söz; zincir marka olmak büyük emek, çaba ister. Arkasında büyük bir disiplin yatmaktadır. Yemek kültürümüze doğallığı, kaliteyi getiren Tuzu Biberi ailesine katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Marka ve lezzet yolculuğunda başarılar diliyorum.



YÜZDE 100 LEZZET GARANTİLİ



ORTAKLARDAN Ayhan Güner, "Zeytinimiz dalından, domatesimiz tarlalardan, reçellerimiz ev yapımı. Etleri kendimiz seçeriz, taze ve misafirlerimize layık lezzette olması en önemli kriterimiz. Her ürünümüzde kaliteye önem veriyoruz. Kalite olmazsa olmazımızdır. Peynirin en özeli, etin en ideal bölgeleri seçilerek bize özgü marine teknikleri ve pişirme usulüyle yüzde 100 lezzet garantilidir.



ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi'ne sahip Tuzu Biberi bünyesinde üretilen ürünler, en önemli gıda güvenliği sistem ve gerekliliklerinden olan HACCP'ye uygun şekilde Gıda Mühendisimiz kontrolünde yapılmakta. Kahvaltı da verdiğimiz ürünlerimiz şimdi tüm şubelerde satılacak. Kendi çocuğumuza yedirmeyeceğimiz hiçbir şeyi müşterimize sunmuyoruz" diyor.