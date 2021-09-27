İzmir’de yarış faciası! Yol kenarındaki taksi sürücüsüne çarptı

Kaza, saat 01.00 sıralarında Adalet Mahallesi Manas Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, taksi sürücüsü Hüseyin B., müşteri bulmak için aracını yolun sağına park etti. Hüseyin B. taksinin yanında durduğu sırada, plakaları ve sürücüleri tespit edilemeyen iki otomobil, Haydar Aliyev Caddesi'nden hızlı bir şekilde Manas Bulvarı'na geldi. Yarıştığı iddia edilen otomobillerden biri, taksinin yanında bekleyen Hüseyin B.'ye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Hüseyin B. yola savrularak metrelerce sürüklendi. İki otomobil hızla olay yerinden uzaklaşırken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Hüseyin B.'yi ambulansa alarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk etti.

Burada tedaviye alınan Hüseyin B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan, polis ekipleri Hüseyin B.'ye çarpan otomobilin plakasını ve sürücüsünü belirlemek için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.